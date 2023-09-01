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300 самозанятых тюменцев платят взносы на будущую пенсию

Экономика, 10:35 14 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 самозанятых жителей Тюменской области выплачивают страховые взносы для формирования будущей пенсии. Минимальный размер взносов — 42 тыс. 878 рублей, максимальный — 343 тыс. 31 рубль за год, сообщает ОСФР по Тюменской области.

В настоящее время в отделении Социального фонда России по Тюменской области зарегистрировано 340 самозанятых граждан, которые уплачивают страховые взносы. Общая сумма взносов в этом году составила свыше 8,4 млн рублей.

Граждане, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", не являются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но они могут сами позаботиться о своей будущей пенсии.

Для этого им необходимо зарегистрироваться по месту жительства в отделении Социального фонда России и подать заявление о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Сделать это можно, обратившись в клиентскую службу ОСФР по Тюменской области по почте, через портал Госуслуг либо мобильное приложение "Мой налог". Подробнее по ссылке.

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# пенсии , самозанятость

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