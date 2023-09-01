  • 14 сентября 202314.09.2023четверг
  • USD95,9794
    EUR103,1066
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени определят лучшего преподавателя детской школы искусств

Общество, 17:21 14 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Окружной этап общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" состоится в Тюмени с 15 по 17 сентября. Открытие пройдет в музейном комплексе им. Словцова 15 сентября в 10 часов, сообщает администрация города.

В конкурсных испытаниях поучаствуют лучшие преподаватели детских школ искусств из Нижнего Тагила, Кургана, Златоуста, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Тюмени. Участники проявят себя в четырех этапах. Это самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия.

Напомним, третий год окружной этап по Уральскому федеральному округу проводит Тюменский государственный институт культуры при поддержке департамента культуры региона. Вуз выбран одной из восьми площадок в стране для проведения общероссийского конкурса.

Ежегодный конкурс Министерства культуры Российской Федерации проводится с 2009 года и направлен на сохранение, развитие системы художественного образования в России, поддержку преподавателей детских школ искусств.

Подробности - в группе ТГИК во ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# детская школа искусств , преподаватели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:35 14.09.2023Деятельность еврейской общины в УФО обсудил Владимир Якушев с раввином Азриэль-Зелиг Ашкенази
19:05 14.09.2023Бесплатные экскурсии по выставке "Путь героев" пройдут на форуме TNF-2023
18:38 14.09.2023Юные КВНщики Бердюжского района представят регион в Анапе
18:27 14.09.2023Эксперты фонда ОМС рассказали о росте объемов и доступности бесплатной качественной медпомощи