В Тюмени определят лучшего преподавателя детской школы искусств

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Окружной этап общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств" состоится в Тюмени с 15 по 17 сентября. Открытие пройдет в музейном комплексе им. Словцова 15 сентября в 10 часов, сообщает администрация города.

В конкурсных испытаниях поучаствуют лучшие преподаватели детских школ искусств из Нижнего Тагила, Кургана, Златоуста, Нового Уренгоя, Нижневартовска и Тюмени. Участники проявят себя в четырех этапах. Это самопрезентация, открытый урок, круглый стол и дискуссия.

Напомним, третий год окружной этап по Уральскому федеральному округу проводит Тюменский государственный институт культуры при поддержке департамента культуры региона. Вуз выбран одной из восьми площадок в стране для проведения общероссийского конкурса.

Ежегодный конкурс Министерства культуры Российской Федерации проводится с 2009 года и направлен на сохранение, развитие системы художественного образования в России, поддержку преподавателей детских школ искусств.

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