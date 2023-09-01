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В Тюменской области стартовал прием заявок на молодежную лидерскую премию

Общество, 12:08 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут побороться за молодежную лидерскую премию. К участию приглашают жителей Тюмени и юга региона, реализовавшие социально значимые инициативы с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, сообщает медиацентр молодежной политики региона.

У премии 10 направлений, каждый участник может подать до трех заявок, где он выступил в качестве руководителя. Их принимают до 5 октября на сайте молодежнаяпремия.рф. Событие проходит при поддержке губернатора Тюменской области Александра Моора.

По итогам первого этапа сформируют шорт-лист из 150 человек, которые в ноябре попадут на нетворкинг-вечер с представителями крупных федеральных платформ по развитию молодежи. После этого лидеров ждет марафон событий, где они смогут проявить свои компетенции.

В новом году 72 победителя наградят в правительстве Тюменской области, им также вручат подарки от партнеров.

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# инициативы , молодежь , талантливая молодежь

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