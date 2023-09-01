Квест-экскурсию "От Садовой до Дзержинского" запускают для тюменцев 24 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Квест-экскурсия "От Садовой до Дзержинского" пройдет на пешеходной ул. Дзержинского 24 сентября. Встреча стартует в 13 часов от памятника купцам, расположенным возле ул. Республики.

Экскурсия рассчитана на два часа для возрастной категории от 14-25 лет, рассказала корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по молодежной политике и воспитательной работе Института наук о Земле ТюмГУ Светлана Вешкурцева.

По концепции участники попадут в ситуацию, где студенту нужно будет сдать экзамены, чтобы поступить в университет. Для этого они должны помочь ему пройти испытания, но во время прохождения квеста тюменцы столкнутся с временной петлей, им встретится студент из прошлого.

Всего в игре будет восемь точек с заданиями, на которых организаторы познакомят всех присутствующих с историей улицы, домами и жившими в них купцами и купчихами. Гостей встретят экскурсоводы в стилизованных костюмах. Предусмотрены также сувениры и бонус для жителей в финале.

Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация в группе во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 6+.

Напомним, проект студентов и преподавателей Тюменского госуниверситета выиграл 368 тыс. рублей в конкурсе "Росмолодежь. Гранты".

Виктория Макарова