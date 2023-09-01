Тюменский застройщик рассчитал работника после вмешательства инспекции труда
131 тыс. рублей окончательного расчета выплатила уволившемуся сотруднику строительная компания из Тюмени. Но для этого потребовалось вмешательство Государственной инспекции труда по Тюменской области.
"Поступило обращение от работника о нарушении трудовых прав работодателем Акционерное общество "2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части невыплаты заработной платы при увольнении. В ходе оценки достоверности поступивших сведений от работодателя, были выявлены нарушения трудового законодательства. А именно - нарушение срока выплаты окончательного расчета при расторжении трудовых отношений", - уточняется в сообщении ведомства.
Работодателю объявлено предостережение, сотрудник получил положенный ему расчет.