  • 14 сентября 202314.09.2023четверг
  • USD95,9794
    EUR103,1066
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский застройщик рассчитал работника после вмешательства инспекции труда

Общество, 14:47 14 сентября 2023

git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

131 тыс. рублей окончательного расчета выплатила уволившемуся сотруднику строительная компания из Тюмени. Но для этого потребовалось вмешательство Государственной инспекции труда по Тюменской области.

"Поступило обращение от работника о нарушении трудовых прав работодателем Акционерное общество "2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части невыплаты заработной платы при увольнении. В ходе оценки достоверности поступивших сведений от работодателя, были выявлены нарушения трудового законодательства. А именно - нарушение срока выплаты окончательного расчета при расторжении трудовых отношений", - уточняется в сообщении ведомства.

Работодателю объявлено предостережение, сотрудник получил положенный ему расчет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# задолженность , зарплата , инспекция труда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:04 14.09.2023В Следственном комитете организовали горячую линию по вопросам защиты детей
15:42 14.09.2023Тюменский военно-поисковый отряд "Кречет" отметит юбилей
15:31 14.09.2023Тюменские специалисты выявили вредителя сельхозкультур в базилике из Таджикистана
14:47 14.09.2023Тюменский застройщик рассчитал работника после вмешательства инспекции труда