Тюменский застройщик рассчитал работника после вмешательства инспекции труда

| Фото: git72.rostrud.gov.ru | Фото: git72.rostrud.gov.ru

131 тыс. рублей окончательного расчета выплатила уволившемуся сотруднику строительная компания из Тюмени. Но для этого потребовалось вмешательство Государственной инспекции труда по Тюменской области.

"Поступило обращение от работника о нарушении трудовых прав работодателем Акционерное общество "2МЕН ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" в части невыплаты заработной платы при увольнении. В ходе оценки достоверности поступивших сведений от работодателя, были выявлены нарушения трудового законодательства. А именно - нарушение срока выплаты окончательного расчета при расторжении трудовых отношений", - уточняется в сообщении ведомства.

Работодателю объявлено предостережение, сотрудник получил положенный ему расчет.