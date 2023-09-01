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Юные КВНщики Бердюжского района представят регион в Анапе

Общество, 18:38 14 сентября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Юные КВНщики из Бердюжского района представят Тюменскую область на Всероссийской юниор-лиге международного союза КВН, которая стартовала в Анапе. Команда "Дети РайЦентра" подготовила как новые шутки, так и "обкатанные", сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Наша команда существует уже около пяти лет, и основной состав не изменился. За это время ребята выросли, и мы могли наблюдать, как из "ангелочков из Бердюжья", они превратились в уверенных артистов. Теперь это юноши и девушки, которым уже по 14-15 лет. На сцене они рассказывают о первой влюбленности и проблемах, волнующих нынешнюю молодежь", – отметила руководитель команды Анастасия Журавлева.

На счету команды призовые места всероссийской юниор-лиги КВН и участие в телевизионном шоу талантов "Детский КВН" на канале СТС.

Важно отметить, что подобного результата детские команды КВН из Тюменской области не показывали более 10 лет, а попадание команды в телевизионный проект стало первым за всю историю движения КВН в регионе.

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# дети , юмор

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