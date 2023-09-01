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В Тюменской области проверят ценообразование на бензин и дизтопливо мелкооптовых продавцов

Экономика, 15:09 14 сентября 2023

rst.gov.ru | Фото: rst.gov.ru

Мелкооптовых продавцов бензина и дизтоплива проверят в Тюменской области. В центре внимания антимонопольщиков – возможные манипуляции. Поручение об этом региональное ведомство получило по итогам заседания штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов.

"Проверим экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев", - сообщили в управлении ФАС России по Тюменской области.

Также будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю.

В случае выявления нарушений ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Напомним, что в конце августа в регионе цены на бензин выросли в среднем на 2,41 %, на дизтопливо - на 1,39%.

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# бензин , рост цен , Тюменское УФАС России

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