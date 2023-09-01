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Экскурсии, выставки и народные забавы проведут в Ялуторовске ко Всемирному дню туризма

Общество, 09:18 18 сентября 2023

из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Экскурсии, просветительские акции, народные забавы, выставки проведут в Ялуторовске ко Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября. Программу опубликова комитет по культуре и туризму администрации города.

21 сентября в кинотеатре "Премьер" пройдет акция "Идем в кино". В школах Ялуторовска 23 и 24 сентября пройдут события "Всей семьей в поход". С 25 по 27 сентября на территории Центра туризма и детского творчества продлится спортивно-игровая программа "Робинзонада".

На Сретенской площади 27 сентября в 10 часов начнется экскурсия "Деревянное кружево наличников — красота через века". Также состоятся пешеходная экскурсия "Дело было на Вознесенской", "Культурно-просветительская акция "Персона в городе".

27 сентября в 14 и 15 часов начнутся социальная акция "Ялуторовск гостеприимный" и экскурсия "Ялуторовск сквозь года". В этот же день в Центре туризма и детского творчества в 17 часов 30 минут стартует молодежный концерт акустического рока. В 17 часов в Ялуторовском остроге начнется развлекательно-фольклорная программа "Острожная вечерка".

С 27 по 29 сентября на аэродроме "Пустошкино" пройдут экскурсии "Авиационно-спортивный клуб: история и достижения". По 1 октября пройдут экскурсии на страусиную ферму по адресу: ул. Басаргина, 1а.

7 октября в 11 часов в лесном массиве села Памятное дадут старт фестивалю "Большая туристская кругосветка".

Также в программе — выставки рисунков и книг в библиотеках города, детской школе искусств им. С.И. Мамонтова и Ялуторовском остроге. В рамках празднования Всемирного дня туризма откроют и новые объекты: купольный отель и веревочный парк. С полным расписанием можно ознакомиться по ссылке.

В 2023 году Всемирный день туризма пройдет под девизом "Туризм и зеленые инвестиции". "Этот девиз напоминает, что для восстановления и развития туризма нужно не просто больше средств, нужно инвестировать разумно: в людей, в планету и процветание", — отметили в комитете по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

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# выставки , туризм , экскурсии , Ялуторовск

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