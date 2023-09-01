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Бесплатные экскурсии по выставке "Путь героев" пройдут на форуме TNF-2023

Общество, 19:05 14 сентября 2023

Выставочный проект "Путь героев. 70 лет Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции" откроется на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2023 в Тюмени. Бесплатные экскурсии пройдут 18 сентября в 14 и 17 часов, а также с 19 по 21 сентября в 11, 14 и 17 часов, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Экспозиция расскажет о легендарных первооткрывателях нефти и газа в Западной Сибири. На выставке будут представлены архивные документы, фотографии, образцы керна из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, арт-объекты.

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# TNF , выставка , краеведение

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