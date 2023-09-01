Деятельность еврейской общины в УФО обсудил Владимир Якушев с раввином Азриэль-Зелиг Ашкенази

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Встречу с представителем Главного раввината России в Екатеринбурге — раввином Азриэль-Зелиг Ашкенази провел полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Они обсудили деятельность еврейской общины на территории Екатеринбурга и УФО.

Сообщается, что на встрече отдельно был рассмотрен вопрос проведения памятных мероприятий, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста. Это событие ежегодно отмечается 27 января и приурочено к годовщине освобождения Красной Армией в 1945 году нацистского концентрационного лагеря Освенцим.