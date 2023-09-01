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Тюменская компания представит на TNF-2023 оборудование, испытанное в сложных условиях Баженовской свиты

Общество, 13:03 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская компания "СибБурМаш" представит на Тюменском промышленно-энергетическом форуме металлокордовый пакер, применяемый для предотвращения перетока газа, который прошел испытания в условиях Баженовской свиты.

В ходе тестирования использовался валидационный стенд "СибБурМаша" для испытания оборудования на газогерметичность, не имеющий аналогов в России. Он прошел экспертизу и сейчас ожидает аккредитации в ИНТИ.

Крупнейшим не только в России, но и мире источником нефти является баженовская свита — группа пород размером во всю Западную Сибирь, сформировавшаяся в глубоководном морском бассейне примерно 145 миллионов лет назад. По оценкам Wood Mackenzie содержание нефти в свите достигает 2 триллионов баррелей. Запасы углеводородов в баженовской свите являются трудноизвлекаемыми. Для извлечения нефти из баженовской свиты требуется принципиально новый подход, который тесно связан с развитием технологий.

Разработка группы "СибБурМаш" - одна из почти двухсот технологических проектов для нефтегазовых компаний, разработанных в рамках Тюменского нефтегазового кластера всего за два года, 15 из них уже проходят опытно-промышленные испытания.

Как показала практика, сама модель кластера и компетенции его участников, по словам губернатора Александра Моора, обладают большим потенциалом при работе с иностранными партнерами.

"То есть имеются хорошие перспективы для выхода на зарубежные рынки сбыта. В первую очередь в фокусе нашего внимания – арабские и центрально-азиатские страны. Уже есть первые успехи", – сообщил он.

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# TNF , импортозамещение

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