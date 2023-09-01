Собственный бренд появится в Ялуторовске до конца 2023 года

| Фото: МАУК "Арт-Вояж" | Фото: МАУК "Арт-Вояж"

Собственный бренд, отражающий уникальные достижения и потенциал Ялуторовска, появится до конца 2023 года.

14 сентября в молодежном социально-деловом центре прошла стратегическая сессия с командой разработчиков бренда и представителями различных городских сообществ. Участники встречи разделились на команды и после обсуждений представили свое видение, каким смысловым рядом должен обладать бренд. Они выработали и предложили гипотезы по брендированию территории.

Напомним, ранее Ялуторовск и Ярковский район вошли в пилотный проект по развитию брендов муниципалитетов. Торгово-промышленная палата Тюменской области провела несколько установочных встреч с предпринимательским сообществом, городским активом, экспертами.

Появление собственного бренда укрепит позицию города и привлечет новые возможности для его развития, уверены в комитете по культуре и туризму Ялуторовска.

"На стратегической сессии, прошедшей 14 сентября, родились гипотезы. Они еще будут обсуждаться, трансформироваться. Прозвучало очень много предложений — около 20. Задача — несколько частных моментов упаковать в единый продукт. Где-то в конце ноября наши партнеры должны увидеть результат", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель главы Ялуторовска Сергей Стрельников.

Обсуждение процесса создании бренда планируют продолжить в начале октября - в это время в Ялуторовске организуют серию мероприятий "Мамонтовские дни". К работе путем встреч, интернет-опросов хотят привлечь представителей всех слоев населения. "Важно мнение всех — и молодежи, и пожилых людей, специалистов, занятых в сфере туризма и событийных мероприятий, искусствоведов, художников, представителей предпринимательского сообщества", — заключил Сергей Стрельников.

Инна Пахомова