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Более трети плановых посевных площадей убрали голышмановские аграрии

Экономика, 17:49 15 сентября 2023

Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио" | Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио"

Более трети плановых посевных площадей убрали аграрии Голышмановского городского округа. Средняя урожайность культур по данным на 14 сентября составляет 25 центнеров зерна с гектара.

Самые высокие показатели у СПК "Артур", у ИП Мерабишвили, ИП Исмакова, в Боровлянском отделении агрохолдинга "Голышмановский" и ООО "Тюменские молочные фермы". В этих хозяйствах получают в среднем по 30 центнеров с гектара.

Малые сельхозпредприятия, такие как ООО "Зубр" и ИП Шендель уже завершили уборочные работы.

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# Голышмановский городской округ , уборочная

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