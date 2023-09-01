Более трети плановых посевных площадей убрали голышмановские аграрии

| Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио" | Фото: Telegram-канал "Голышманово: телевидение и радио"

Более трети плановых посевных площадей убрали аграрии Голышмановского городского округа. Средняя урожайность культур по данным на 14 сентября составляет 25 центнеров зерна с гектара.

Самые высокие показатели у СПК "Артур", у ИП Мерабишвили, ИП Исмакова, в Боровлянском отделении агрохолдинга "Голышмановский" и ООО "Тюменские молочные фермы". В этих хозяйствах получают в среднем по 30 центнеров с гектара.

Малые сельхозпредприятия, такие как ООО "Зубр" и ИП Шендель уже завершили уборочные работы.