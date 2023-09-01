Жителей города приглашают на выставку "Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Выставочный проект "Владимир Жириновский. Тюмень — работа и жизнь" открыли в Историческом парке "Россия — моя история". Он проработает до 7 октября, сообщает информационный центр правительства региона.

Здесь посетители могут ознакомиться с малоизвестными фактами из жизни политика в период его пребывания в Тюмени и увидеть уникальные фотографии рабочих визитов политика в город.

Вход бесплатный.

Возрастное ограничение: 12+