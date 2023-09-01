Школьников Тюменской области, Югры и Ямала приглашают повысить финансовую грамотность

Осенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности Банка России стартует 19 сентября.

Эксперты расскажут слушателям о личном финансовом планировании, кредитах и вкладах, налогах и пенсии, страховании и инвестировании, правилах безопасности в киберпространстве. Обучение пройдут ученики 6–11 классов, студенты колледжей и техникумов.

"Школы тюменского региона участвуют в таких вебинарах с 2018 года, - сообщает Отделение по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ. - В предыдущей сессии, которая прошла весной 2023 года, приняли участие 229 школ и 39 профессиональных учебных заведений Тюменской области, Югры и Ямала, занятия собрали более 47 тысяч просмотров".

Новый сезон откроет первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, которая проведет урок "Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля". Школьники, студенты, а также все желающие смогут подключиться к трансляции 19 сентября в 9 часов 30 минут по московскому времени или посмотреть во "ВКонтакте".

В расписание осенней сессии включены уроки на 21 тему по финансовой грамотности и модуль по профориентации, на котором слушателям расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Лекторами выступят представители мегарегулятора, а также сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. В прямом эфире они поделятся финансовыми лайфхаками и ответят на вопросы.

Все занятия пройдут в формате вебинаров, подключиться к ним можно как классом или группой, так и индивидуально. Осенняя сессия продлится до 15 декабря. С расписанием и инструкцией по подключению можно ознакомиться на сайте проекта.