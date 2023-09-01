Бронзовый памятник коту-пожарному Семену появится в Тюмени

| Фото: МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Открытие сквера "Пожарных и спасателей" планируется в Тюмени в 2024 году в жилом комплексе "Айвазовский". Здесь появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, среди них разместится отлитая из бронзы фигура кота-пожарного Семена, несшего службу в пожарно-спасательной части пос. Боровский.

Таким образом будет увековечена любовь и признательность всем четвероногим друзьям и помощникам огнеборцев и спасателей, несущих свою службу в подразделениях чрезвычайного ведомства.