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Бронзовый памятник коту-пожарному Семену появится в Тюмени

Общество, 08:42 18 сентября 2023

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Открытие сквера "Пожарных и спасателей" планируется в Тюмени в 2024 году в жилом комплексе "Айвазовский". Здесь появятся скульптуры и архитектурные формы, олицетворяющие мужество и героизм профессии.

Как сообщает МЧС по Тюменской области, среди них разместится отлитая из бронзы фигура кота-пожарного Семена, несшего службу в пожарно-спасательной части пос. Боровский.

Таким образом будет увековечена любовь и признательность всем четвероногим друзьям и помощникам огнеборцев и спасателей, несущих свою службу в подразделениях чрезвычайного ведомства.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , памятники

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