В Тюменской области в выходные пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области 16 и 17 сентября. В городах и районах региона автоинспекторы проведут точечные рейды по выявлению пьяных водителей, в разных населенных пунктах и в разное время, сообщает Госавтоинспекция области.

В Тюменском районе сплошная проверка начнется уже вечером 15 сентября.

Напомним, в этом году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более 4,5 тыс. водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В будние дни этой недели число ДТП с участием нетервзых водителей увеличилось, их зарегистрировано четыре, два из них произошло 14 сентября вечером в Тюмени.

ГИБДД призывает жителей сообщать в полицию о фактах неадекватного или нетрезвого вождения, это поможет спасти чью-то жизнь.