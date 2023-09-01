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В Тюменской области в выходные пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Общество, 18:22 15 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость пройдут в Тюменской области 16 и 17 сентября. В городах и районах региона автоинспекторы проведут точечные рейды по выявлению пьяных водителей, в разных населенных пунктах и в разное время, сообщает Госавтоинспекция области.

В Тюменском районе сплошная проверка начнется уже вечером 15 сентября.

Напомним, в этом году сотрудники Госавтоинспекции отстранили от участия в дорожном движении более 4,5 тыс. водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. В будние дни этой недели число ДТП с участием нетервзых водителей увеличилось, их зарегистрировано четыре, два из них произошло 14 сентября вечером в Тюмени.

ГИБДД призывает жителей сообщать в полицию о фактах неадекватного или нетрезвого вождения, это поможет спасти чью-то жизнь.

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# ГИБДД Тюменской области , сплошная проверка

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