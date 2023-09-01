Более 6 тыс. жителей Тюменской области написали IT-диктант

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 6 тыс. тюменцев написали IT-диктант 13 сентября. В итоге регион занял второе место по России по количеству человек, решивших проверить уровень своей цифровой грамотности, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Рекордсменом в этом году по количеству участников стала Ростовская область: здесь диктант прошли более 13 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров Алтайский край, в котором более 5 тыс. 800 человек получили баллы за прохождение диктанта. В десятке лидеров также Оренбургская область, Тульская область, Новосибирская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Омская область.

Больше всего отличников IT-диктанта в Ростовской области — 1 тыс. 137 человек. Всего же на 100 баллов набрали 10 тыс. россиян. Лучший средний балл у жителей Запорожской области и Республики Мордовия — 77 баллов.

"Благодарю соорганизаторов и партнеров акции за поддержку нашей инициативы, а также организаторов очных площадок в других городах и регионах", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

Всероссийская акция по проверке цифровой грамотности зародилась в Тюменской области. В этом году в ней приняли участие представители всех субъектов страны, в том числе и новых регионов. Также присоединились участники из Беларуси, Азербайджана и Таджикистана.