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Два человека погибли при пожаре в Казанском районе

Происшествия, 09:07 16 сентября 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли результате пожара в жилом частном доме в с. Кугаево Казанского района в ночь на 16 сентября.

Как рассказал в МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 23 часа 55 минут.

К прибытию огнеборцев площадь пожара составила около 130 кв. м. Горела квартира, кровля, также надворные постройки.

На ликвидации пожара работали три единицы техники и шесть сотрудников.

Сотрудники МЧС остановили распространение огня, не допустив его перехода на соседние строения.

К сожалению, в огне погибли два человека, в настоящее время причина происшествия устанавливается.

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# Казанский район , пожар , управление МЧС по Тюменской области

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