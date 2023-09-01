Два человека погибли при пожаре в Казанском районе
Происшествия, 09:07 16 сентября 2023
| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области
Два человека погибли результате пожара в жилом частном доме в с. Кугаево Казанского района в ночь на 16 сентября.
Как рассказал в МЧС России по Тюменской области, сообщение о возгорании поступило в 23 часа 55 минут.
К прибытию огнеборцев площадь пожара составила около 130 кв. м. Горела квартира, кровля, также надворные постройки.
На ликвидации пожара работали три единицы техники и шесть сотрудников.
Сотрудники МЧС остановили распространение огня, не допустив его перехода на соседние строения.
К сожалению, в огне погибли два человека, в настоящее время причина происшествия устанавливается.