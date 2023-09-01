Тюменская филармония открыла новый концертный сезон

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

65-й концертный сезон Тюменская филармония открыла 15 сентября выступлением оркестра под главного дирижера Юрия Медяника и Хоровой капеллы.

Выступили также приглашенные солисты молодежной оперной программы Большого театра России – Лада Меркурьева (сопрано), Станислав Мостовой (тенор) и Анджей Белецкий (баритон).

В первом отделении концерта звучали произведения Георгия Свиридова – сюита "Время, вперед!", "Романс" и "Зимняя дорога" из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина "Метель".

Во втором отделении заявлена Кантата Carmina Burana для хора, оркестра и трех солистов, сценическая кантата немецкого композитора Карла Орфа, созданная по мотивам 24-х средневековых стихотворений.

Мероприятия, приуроченные к юбилею Тюменской филармонии, будут проходить на протяжении всего года, но официальный праздничный концерт состоится 3 ноября.

Творческая программа еще в стадии формирования, но билеты можно приобрести уже сейчас, пишет Тюменская область сегодня.