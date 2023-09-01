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8 тысяч жителей Тюмени пробежали "Кросс нации"

Общество, 14:46 16 сентября 2023

информационный центр Правительства Тюменской области | Фото: информационный центр Правительства Тюменской области

Глава Тюмени Руслан Кухарук и другие почетные гости возглавили стартовый забег "Кросса нации" 16 сентября.

В приветственном слове Руслан Кухарк выразил благодарность тренерам и наставникам, которые вложили в воспитание спортсменов свой бесценный опыт.

Более 8 тыс. жителей, от малышей до спортсменов старшего поколения, пришли на праздник и пробежали свои дистанции.

Традиционно в спортивной акции приняли участие и сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Всего участники преодолели дистанции в 400 м, 1 км, 2 км, 4 км, 6 км, 8 км и 12 км. Финишировал забег на ул. 8 Марта со стороны ул. Хохрякова.

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# Кросс нации

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