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88 процентов жилых домов Тюмени готовы к отопительному сезону

Общество, 17:19 16 сентября 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

На 3 тыс. 162 жилых дома и 464 социальных объекта – детских садов, школ и больниц Тюмени подписаны акты проверки к отопительному сезону.

Количество домов, готовых к началу отопительного сезона,

составляет 88% от общего количества домов, количество социальных объектов – 97%.

Включение отопления происходит по распоряжению администрации города Тюмени, когда

средняя температура наружного воздуха будет достигать не выше восьми градусов.

Социально значимые объекты в Тюмени по отдельным заявкам уже подключают к системе теплоснабжения, пишет Тюменская область сегодня.

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