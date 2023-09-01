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Таргетную терапию при лечении артрита начали применять в Ишиме

Общество, 09:59 17 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Таргетную терапию для лечения ревматоидного артрита начали применять в Областной больнице № 4 (Ишим), сообщает пресс-служба медучреждения.

Это хроническое аутоиммунное заболевание суставов, нередко приводящее к инвалидизации. В таких случаях генно-инженерные препараты могут оказать значительную помощь в облегчении симптомов и замедлении прогрессирования заболевания.На базе ОБ № 4 впервые препарат был введен 50–летней жительнице Ишима, которая страдает от этого недуга уже 16 лет. Раньше она была вынуждена ездить каждый месяц в Тюмень для получения одной дозы лекарства, сейчас она его получила в терапевтическом отделении ОБ № 4.

Как рассказала заведующая отделением Мария Макарова, весь процесс лечения занял около часа. "Пациент поступил, мы оформили документы, поставили укол, 30 минут понаблюдали за его состоянием и проводили домой. Такая практика заметно упрощает и облегчает жизнь нашим пациентам", – считает доктор.

Эффективность применения моноклональных антител в терапии ревматоидного артрита давно доказана. Жительница Ишима стала получать препарат в апреле 2023 года. "За этот период у меня улучшились анализы, отмечаю меньше скованности и боли в суставах ног, стало легче вставать, могу больше двигаться", - поделилась пациентка.

Это лечение назначается врачебной комиссией в том случае, если базисная терапия не эффективна, либо развились осложнения на фоне применения препаратов. Таргетная терапия проводится раз в месяц, пожизненно и бесплатно в рамках полиса ОМС.

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# областная больница №4

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