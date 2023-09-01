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Тюменские бойцы восстановили могилы советских солдат в зоне СВО

Общество, 09:51 18 сентября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Могилы советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне, восстановили тюменские бойцы в зоне СВО. Заброшенный памятник неизвестным солдатам обнаружили военнослужащие именного подразделения "Ермак".

В свободное время бойцы начали реконструировать площадку: разровняли территорию, засыпали щебнем, оформили все валунами. Затем привели в порядок надгробия и плиту.

Как рассказал командир комендантского взвода батальона "Ермак", могилы находились в плачевном состоянии: "По инициативе военнослужащих они были восстановлены и покрашены. Мы чтим и помним подвиг советских солдат".

При реконструкции бойцы бережно отнеслись и к прошлой информационной плите — ее установили с обратной стороны. Военнослужащие надеются, что люди оценят их труд и будут заботиться о памятнике.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Бойцы батальона "Ермак" ранее доставили для бабушки в зону СВО облегченные ходунки, а участники спецоперации из подразделения "Тайга" и батальона "Шторм" установили несколько детских площадок на освобожденных территориях.

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