Спектакль "На карнавале как-то раз" представит самодеятельная труппа БФРГТ

| Фото: vk.com/tyumentraditions | Фото: vk.com/tyumentraditions

Премьера спектакля "На карнавале как-то раз…" пройдет в Тюмени в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" 27 сентября в 19 часов. Пьесу в рамках проекта "Традициями сильны" представит Благотворительный фонд развития города Тюмени при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль готовит самодеятельная театральная труппа БФРГТ. Напомним, в марте был организован кастинг, в котором участвовали более 50 горожан, соо.щают организаторы.

Как рассказала исполнительный директор фонда Вера Барова, режиссёр спектакля Антон Нестеренко приготовил несколько неожиданных ходов, в том числе яркие массовые сцены, в которых смогут выступить и зрители.

"Наши благотворительные спектакли всегда отражают реальную историю города, оживающую благодаря исследованиям краеведов", – добавила она.

За основу постановки взята пьеса "Однажды в Тюмени", написанная краеведом и библиографом Людмилой Кайгородовой. В центре внимания – маскарады в тюменском Клубе приказчиков.

Наряды для постановки отшиты в мастерской Кати Макаровой - это ещё один участник проекта "Традициями сильны". Чтобы изготовить 15 костюмов, историк моды изучила фотографии с тюменских балов-маскарадов 1880-х годов, вырезки из журналов мод той поры и эскизы художника Александра Головина к опере "Маскарад".

"Это очень интересная работа, потому что, с одной стороны, нужно оставаться в русле исторических реалий и технологий, а с другой – мы понимаем, что в обычной жизни такие наряды не носили, – говорит Катя. – Поэтому надо почувствовать людей того времени, чтобы понять логику пошива их костюмов".

Заказать билеты на спектакль "На карнавале как-то раз…" можно по телефону: 8 (3452) 22 84 81. Цена – благотворительный взнос, сумму которого определяет сам зритель. Собранные средства будут направлены на поддержку креативных сообществ города.

Проект "Традициями сильны" БФРГТ стартовал в 2022 году и объединил четыре известные в Тюмени культурные инициативы: Книжный обменник, мастерскую исторического костюма "Катя и все её платья", ландшафтный фестиваль искусств "Ключ" и самодеятельную театральную труппу БФРГТ.