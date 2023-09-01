Праздник урожая "Удачный сезон" прошел в Тюмени

| Фото: Марина Нечаева | Фото: Марина Нечаева

Первый городской праздник урожая "Удачный сезон" от "Радио Дача" прошёл в Тюмени 16 сентября. Садоводы-любители и садоводы-профессионалы собрались в павильоне "Тюменской Ярмарки", чтобы похвастаться своим урожаем и принять участие в разнообразных конкурсах. В этот день участники мерялись кабачками, огурцами, тыквами и другими полезными овощами, получая за это подарки.

Для всех собравшихся в этот день выступали солисты Центра культуры и творчества Тюмень Ирина Вайланд и Евгений Петропавловский, юные звезды из студии вокала "Максимум" Андрей Захаров и Полина Сюткина, а также зажигательный шоу-балет "Этуаль".

Призовые места "Удачного сезона" в этом году распределились следующим образом. В номинации "Самый длинный кабачок" с результатом 44,9 см победила Юлия Каленова. В номинации "Самый тяжелый кабачок" с результатом 3 кг 962 гр победила Наталья Синельникова. Приз за "Самую тяжелую луковицу" получил Юрий Путинский за овощ-гигант весом 1 кг 293 гр "Самый длинный огурец" 33 см оказался у Смирновой Ирины, а "Самый тяжелый огурец" весом 937 гр принесла на конкурс Анна Коверчик.

Гвоздем программы среди овощей стала "Самая тяжелая тыква", вес которой составил 56,6 кг, а вырастила овощ-победитель Оксана Бабкина. Героем дня, победившим сразу в трех номинациях - "Самый тяжелый картофель" (760 гр), "Самая тяжелая морковь" (385 гр) и "Самая длинная морковь" (32 см), стал Анатолий Чайников. Также Анатолий проявил мужское благородство и поделился одним из полученных подарков со своей соперницей в конкурсе на "Самую тяжелую морковь" Ольгой Алимовой.

Дачный сезон подходит к завершению, но "Радио Дача" на волне 89,6 ФМ в Тюмени продолжит радовать своих слушателей прекрасной музыкой и замечательными конкурсами.