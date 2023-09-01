Тюменских школьников приглашают пройти "Дорогами Кузнецова"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На военно-патриотическую игру "Дорогами Кузнецова" тюменских старшеклассников приглашает 22 сентября ГАУ Северного Зауралья. Игру в формате "Зарницы" разработали студенты вуза.

Цель проекта - заинтересовать подростков историей Великой Отечественной войны, рассказав об одной из ключевых фигур, легендарном разведчике Николае Кузнецове.

Игра рассчитана на учеников 9-11 классов. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке до 21 сентября включительно. Планируется участие семи команд по 10 человек в каждой. Также ребята побывают на выставке, посмотрят фильм и прослушают лекцию о жизни Героя Советского Союза.

Победители военно-патриотической игры посетят музеи на малой родине разведчика в Зырянке и Талице. Игра состоится 22 сентября в 7-м корпусе университета по адресу ул. Рощинское шоссе, 18.

Напомним, Николай Кузнецов учился в Тюменском сельскохозяйственном техникуме в 1926 году. Во дворе главного корпуса вуза установлен бюст разведчику.