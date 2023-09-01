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Памятный монумент установят на могиле Михаила Знаменского в Тобольске

Общество, 18:29 18 сентября 2023

Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Памятный монумент установят на могиле писателя, художника, краеведа Михаила Знаменского на Завальном кладбище в Тобольске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев и представил концепцию будущего памятника.

"Вся необходимая документация прошла экспертизу. Существующее старинное надгробие будет отреставрировано, рядом установлен памятник. С этой инициативой вышел исторический совет города, там же обсудили концепцию, в основу которой легло самое популярное изображение нашего земляка", — написал он.

Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Максима Афанасьева

Максим Афанасьев добавил, что в рамках программы "Тобольск настоящий" отреставрируют 13 могил декабристов и других известных личностей на Завальном кладбище. По части из них работы завершат в этом году, остальные — в 2024. В следующем году начнутся работы по благоустройству территории исторического некрополя.

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# кладбище , Михаил Знаменский , Тобольск

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