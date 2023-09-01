О становлении нефтегазового комплекса на Ямале рассказывает мультимедийная выставка

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Мультимедийная выставка "Вызов" в Яр-Сале рассказывает историю развития добычи нефти и газа на Ямале. Экспозиция продолжает серию мероприятий программы "Родные города" компании "Газпром нефть".

Отметим, что часть контента для нее создана при помощи нейросети. Тюменская экспозиция принимает посетителей до 25 сентября, затем ее смогут оценить жители Тарко-Сале и Надыма. Вход свободный.

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