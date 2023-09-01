Тюменская область войдет в путеводитель "Открытая промышленность"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область войдет в книгу-путеводитель по промышленному туризму программы "Открытая промышленность" Агентства стратегических инициатив. Красочное издание выпустят в ближайшие месяцы.

Об этом директор программы развития промышленного туризма в Российской Федерации "Открытая промышленность" Ольга Шандуренко сообщила на дискуссионной сессии "Развитие промышленного туризма в Тюменской области", которая прошла в рамках TNF в Тюменском технопарке.

Ранее АСИ разработало онлайн-путеводитель по промышленному туризму "Все — на завод!", содержащий информацию об экскурсиях на российские предприятия. Ознакомиться с ним можно на сайте promturism.online.ru. В частности, здесь представлена информация о ООО "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Здесь же можно забронировать экскурсию.

"Мы начали серьезную работу по выпуску печатной версии — красивой подарочной книги. В ней соберем лучшие экскурсии, самые интересные регионы для промышленного туризма. Тюменская область, безусловно, входит в число участников этого путеводителя", — рассказала Ольга Шандуренко.

Информация о регионах будет сверстана в едином стиле. Исходные файлы передадут субъектам РФ, чтобы в них могли издать собственные мини-путеводители по областям в стилистике большого путеводителя. Такие продукты помогают продвигать уже созданные маршруты, убеждена директор программы развития промышленного туризма в Российской Федерации "Открытая промышленность".

Также в ближайшие недели запустят приложение по промышленному туризму "Открытая промышленность" в социальной сети во ВКонтакте. "У нас появится классный эффективный ресурс для продвижения промышленных экскурсий, профориентационных программ, индустриальных маршрутов. С другой стороны, это дополнительная работа по формированию интересного контента, чтобы генерить вопросы, викторины, конкурсы совместно с вашими предприятиями, развивать интерес и стимулировать турпоток", — заключила Ольга Шандуренко.

Инна Пахомова