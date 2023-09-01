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Аграрии Тюменской области ведут осеннюю обработку почвы

Экономика, 17:12 19 сентября 2023

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Почти на трети освободившихся площадей тюменские аграрии уже провели осеннюю обработку почвы. Работы проводят практически вслед за уборкой сельскохозяйственных культур, сообщает областной департамент АПК.

"В настоящее время подготовлено к весне уже почти 237 тысяч гектаров. Это 30 % от запланированного. Интенсивно ведутся работы в Бердюжском и Ишимском районах, а также Заводоуковском городском округе. Здесь уже обработано около 40 % площадей", - отмечено в сообщении.

Осенняя обработка почвы – один из агротехнических приемов, определяющих полевой сезон будущего года.

Поднимать зябь необходимо в оптимальный срок, чтобы разуплотнить и сформировать пахотный горизонт, а микроорганизмы начали перерабатывать органические и растительные остатки в нем. Это способствует накоплению азота, обеспечивает более раннее весеннее созревание почвы, активизацию биологических процессов.

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