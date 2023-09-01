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Студенты из Тюменской области прошли в финал конкурса "Флагманы образования"

Общество, 17:34 19 сентября 2023

группа "Флагманы образования" ВКонтакте | Фото: группа "Флагманы образования" ВКонтакте

Шесть студентов вузов Тюменской области вышли в финал конкурса "Флагманы образования". Проект помогает будущим специалистам заявить о себе, проверить знания, повысить квалификацию и попасть в кадровый резерв системы образования России.

Участники прошли конкурсный отбор: из 34 тыс. 385 человек в финале оказались только 299. В их числе студенты Тюменского государственного университета Анастасия Милусь, Мария Рямова, Мария Шуляк, Светлана Якуничева, Тюменского индустриального университета Никита Борисов, Ишимского педагогического института имени Ершова Кристина Алешина.

В ноябре их ждут командные и индивидуальные конкурсные этапы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

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# конкурсы , педагоги

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