Студенты из Тюменской области прошли в финал конкурса "Флагманы образования"
Шесть студентов вузов Тюменской области вышли в финал конкурса "Флагманы образования". Проект помогает будущим специалистам заявить о себе, проверить знания, повысить квалификацию и попасть в кадровый резерв системы образования России.
Участники прошли конкурсный отбор: из 34 тыс. 385 человек в финале оказались только 299. В их числе студенты Тюменского государственного университета Анастасия Милусь, Мария Рямова, Мария Шуляк, Светлана Якуничева, Тюменского индустриального университета Никита Борисов, Ишимского педагогического института имени Ершова Кристина Алешина.
В ноябре их ждут командные и индивидуальные конкурсные этапы, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.