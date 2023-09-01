Оперу по мотивам "Снежной королевы" представят тюменцам
Общество, 08:14 21 сентября 2023
| Фото: Группа "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" ВКонтакте
Оперу для молодежи по мотивам сказок Андерсена представят в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) в Тюмени 28 октября. Начало в 15 и 18 часов.
В основе постановки — произведение "Снежная королева". На сцене будут представлены академическое и духовное направление, балет и современная хореография. Спектакль готовит команда, создавшая мюзикл "Летчик для особых поручений", сообщает департамент культуры Тюменской области.
Музыка и либретто — Валерий Серебренников, стихи — Антонины Марковой. Режиссер – Денис Юдин, хореографы – Анастасия Еремина, Эльвира Шевченко.