Оперу по мотивам "Снежной королевы" представят тюменцам

| Фото: Группа "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" ВКонтакте | Фото: Группа "Дворец культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко" ВКонтакте

Оперу для молодежи по мотивам сказок Андерсена представят в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) в Тюмени 28 октября. Начало в 15 и 18 часов.

В основе постановки — произведение "Снежная королева". На сцене будут представлены академическое и духовное направление, балет и современная хореография. Спектакль готовит команда, создавшая мюзикл "Летчик для особых поручений", сообщает департамент культуры Тюменской области.

Музыка и либретто — Валерий Серебренников, стихи — Антонины Марковой. Режиссер – Денис Юдин, хореографы – Анастасия Еремина, Эльвира Шевченко.