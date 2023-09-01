Почти две тысячи домов капитально отремонтировали в УФО за 2023 год
1 тыс. 818 дома капитально отремонтировали в Уральском федеральном округе с января по август 2023 года. Общая площадь составила 5 млн кв. м.
"Программа капремонтов работает за счёт средств жителей. Это большие возможности и серьёзная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объёмы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ", – акцентировал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.
Он добавил, что регионы часто сталкиваются с объективными сложностями, в частности, с удорожанием строительных материалов, однако находят возможности для решения поставленных задач.
Как сообщает полпредство, капитальный ремонт на Урале продолжается.