Почти две тысячи домов капитально отремонтировали в УФО за 2023 год

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

1 тыс. 818 дома капитально отремонтировали в Уральском федеральном округе с января по август 2023 года. Общая площадь составила 5 млн кв. м.

"Программа капремонтов работает за счёт средств жителей. Это большие возможности и серьёзная ответственность для регионов. Важно оправдывать доверие людей: наращивать темпы и объёмы капремонтов, сохраняя при этом высокое качество работ", – акцентировал полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Он добавил, что регионы часто сталкиваются с объективными сложностями, в частности, с удорожанием строительных материалов, однако находят возможности для решения поставленных задач.

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Как сообщает полпредство, капитальный ремонт на Урале продолжается.