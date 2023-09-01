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День открытых дверей для школьников проведут в ТВВИКУ

Общество, 18:14 19 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

День открытых дверей для поступающих и их родителей проведут в ТВВИКУ 1 октября. К участию приглашаются ученики 10-11 классов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Все желающие встретятся с командованием училища и представителями приемной комиссии. Запланирована экскурсия по учебному заведению, знакомство с жизнью и бытом курсантов, а также показ современных образцов военной техники, экипировки и многое другое.

Программа начнется в 10 утра, а завершится в 14 часов. Возрастное ограничение: 12+.

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