Тюменская область готова заключить 10 контрактов с Узбекистаном в нефтегазовой отрасли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 10 контрактов готовы заключить нефтегазовые, исследовательские центры Тюменской области с Республикой Узбекистан. В2В-переговоры состоялись на Дне поставщика в рамках Промышленно-энергетического форума TNF 19 сентября.

Две компании из Узбекистана, 16 человек, и одна из Китая участвовали в бизнес-сессии. Тюменская область находится в шаге от заключения первых контрактов по взаимодействию с узбекскими партнерами.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник управления инвестиций, продвижения и внешних связей регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Александр Горлатов.

"Узбекские партнеры принимают решения не быстро, но когда идут на это, очень долго дружат. У них большой интерес к нашим обучающим центрам, сервису по глушению скважин и по нефтехимии. Есть конкретные запросы и есть несколько тюменских компаний, которые встречались и направляли свои опытные образцы. Мы сейчас дожимаем эти отношения, чтобы они выстрелили в контракты. Во время визита с губернатором мы заключили четыре экспортных контракта. В нашем периметре должно случиться до 10 контрактов", - уточнил он.

Узбекские компании выражают желание работать с тюменцами. Об этом они не раз заявляли во время нескольких реверсных бизнес-миссий. И отношения с Узбекистаном перспективные, считает Горлатов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители компаний из Китая заинтересованы в различных формах кооперации, сотрудничества.

"Не все мы ещё можем производить, у Китая гораздо шире их производственные возможности. Наши компании сегодня с ними общаются. Возможно, это будут не экспортные контракты, но они смогут поддерживать наш суверенитет", - сказал Александр.

Тюменская область разрабатывает новые меры поддержки для экспортных компаний. Это важно в первую очередь для заказчиков, подчеркнул Горлатов.

"Когда он будет работать с аффилированной с нами компанией, пусть даже зарегистрированной на территории дружественной страны, он работает со своей юрисдикцией. Нужно идти на шаг вперёд с заказчиком, чтобы ему было комфортней работать", - считает начальник управления инвестиций регионального профильного ведомства.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Впервые Тюменская область откроет на территории Узбекистана производственную площадку для десятка тюменских компаний. Сейчас идёт выбор места, скорее всего это будет Ташкент или его пригород.

Анжела Лебедева