День воссоединения новых регионов с Россией будут отмечать 30 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

День воссоединения ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией будут отмечать 30 сентября. Закон об установлении новой памятной даты приняла Госдума РФ на пленарном заседании 19 сентября.

"Внесенный президентом закон принят Государственной Думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение. Жители этих регионов много лет мужественно отстаивают свое право говорить на родном языке, свою историю, веру, культуру. Они выбрали быть вместе с Россией. Правильно, чтобы день, когда они вернулись домой, навсегда остался в народной памяти", — отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В пояснительной записке отмечается, что это событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях новых регионов, оно является "результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие".