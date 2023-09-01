Тюменцам расскажут, какие деньги в России называли "катеньками" и "петеньками"

| Фото: Банк России | Фото: Банк России

День открытых дверей проведет в Тюмени Банк России 30 сентября, сообщает пресс-служба учреждения.

Экскурсии и мастер-классы пройдут с 10 до 18 часов. Гости узнают интересные факты из истории денег, научатся распознавать фальшивые банкноты и противостоять мошенникам.

На экскурсии по музейной экспозиции Банка России в Тюмени гости посетят кабинет управляющего конца XIX века и узнают об истории банковского дела в Тюменском крае. Им расскажут, как изготавливали монеты в эпоху Петра I, какие деньги в царской России называли "катеньками" и "петеньками", а также о самой крупной банкноте номиналом в миллиард рублей. В интерактивной программе "Кассовый узел" у посетителей будет возможность самим пересчитать монеты и проверить подлинность банкнот на специальном оборудовании.

Для школьников и студентов пройдет мастер-класс "С финансами на ТЫ". В игровой форме учащиеся столкнутся с реальными жизненными ситуациями, которые помогут им в будущем не попасть в долговую яму и не стать жертвой мошенников.

Для посещения мероприятий в рамках Дня открытых дверей Банка России необходима предварительная запись.