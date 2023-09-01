В Тюменской области растет заболеваемость ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах продолжается в Тюменской области. Об этом по данным на 19 сентября сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю, с 11 по 17 сентября, вирусов гриппа в регионе не зарегистрировано.

Выявлено 111 случаев заболевания населения COVID-19. Неделей ранее, с 4 по 10 сентября, коронавирус диагностировали у 75 жителей региона.

В ведомстве напомнили о прививочной кампании против гриппа. По словам специалистов, вакцинация является самым эффективным способом сформировать иммунный ответ к подъему сезонной заболеваемости гриппом и избежать его осложнений.

Напомним, всего в Тюменской области планируется привить от гриппа 965 тыс. 100 жителей. Из них 279 тыс. 635 детей от шести месяцев до 7 лет, 189 тыс. 900 школьников и 685 тыс. 465 тыс. взрослых.