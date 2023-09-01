Воду "Visit Tyumen" в бутылках из нового сырья можно будет купить в сетевых магазинах
Экономика, 18:07 20 сентября 2023
| Фото: компания СИБУР
Воду "Visit Tyumen" в бутылках из тобольского сырья можно будет купить в сетевых магазинах. Для их изготовления использованы ПЭТ-гранулы Vivilen СИБУРа, которые на 25 % состоят из переработанного пластика, сообщает компания.
Бутылки для этого собирают в экодомах, открытых при поддержке СИБУРа и ТЭО, где организованы пункты приема вторсырья и на мусоросортировочных комплексах области.
В новой таре вода представлена на Промышленно-энергетическом форуме TNF. По его завершению продукт в экологичной упаковке поступит в розничную продажу в сетевые магазины.