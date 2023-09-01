Воду "Visit Tyumen" в бутылках из нового сырья можно будет купить в сетевых магазинах

| Фото: компания СИБУР | Фото: компания СИБУР

Воду "Visit Tyumen" в бутылках из тобольского сырья можно будет купить в сетевых магазинах. Для их изготовления использованы ПЭТ-гранулы Vivilen СИБУРа, которые на 25 % состоят из переработанного пластика, сообщает компания.

Бутылки для этого собирают в экодомах, открытых при поддержке СИБУРа и ТЭО, где организованы пункты приема вторсырья и на мусоросортировочных комплексах области.

В новой таре вода представлена на Промышленно-энергетическом форуме TNF. По его завершению продукт в экологичной упаковке поступит в розничную продажу в сетевые магазины.