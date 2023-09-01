Владимир Барвинский возглавил объединение работодателей Тюменской области

Директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании “Ростелеком” Владимир Барвинский назначен председателем правления союза “Региональное объединение работодателей Тюменской области”, сообщает пресс-служба филиала.

Его кандидатуру единогласно одобрили участники очередного заседания правления.

Объединение работодателей Тюменской области работает с 2005 года, в него входят более 120 компаний, в том числе организации крупного, среднего и малого бизнеса, банковские структуры, учебные заведения и региональные отраслевые объединения работодателей.