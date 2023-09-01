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Более 60 заявок от предприятий и товаропроизводителей поступило организаторам "Тюменской марки"

Общество, 12:58 20 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 60 заявок от местных товаропроизводителей и сервисных предприятий поступило организаторам выставки "Тюменская марка".

Среди тех, кто прислал заявки, есть и постоянные участники, такие как швейная фабрика по изготовлению спецодежды. Прием заявок от предпринимателей города на выставку продолжается.

В 2023 году на традиционной выставке смогут показать себя 70 предпринимателей.

Подать заявку предприниматели могут с 11 по 22 сентября на сайте проекта. Участников "Тюменской марки" определят с 25 по 29 сентября. Деловая программа пройдет в ДК "Нефтяник" 3 октября. Сама выставка продлится с 20 по 21 октября.

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# выставка , предприятия , Тюменская марка

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