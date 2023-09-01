День технологий впервые прошел на форуме TNF в Тюмени

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Юлия Михайлова/ТАСС | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Юлия Михайлова/ТАСС

День технологий впервые прошел на Промышленно-энергетическом форуме TNF в Тюмени 19 сентября. В этом году оргкомитет разработал отдельную деловую программу для тех, чьей приоритетной задачей является налаживание прямых контактов с потенциальными партнерами, сообщает пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023.

В течение одного дня возможности для личного общения и заключения контрактов были предоставлены участникам на более, чем 20 мероприятиях. Разработчики технологий, производители оборудования для ТЭК, сервисные организации представили свои решения, продукцию и услуги специалистам "Газпром нефти", "НОВАТЭКа", "ЛУКОЙЛа", "Роснефти", "Сургутнефтегаза", "СИБУРа", Иркутской нефтяной компании, а также гостям из Средней Азии – представителям "Узбекнефтегаза", ERIELL, "ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани".

По словам генерального директора Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александра Сакевича, это комбинированный формат. С одной стороны, есть дискуссионные сессии, с другой – презентационные.

"На дискуссионных сессиях каждый может высказаться, стать спикером, рассказать про свой опыт. А есть формат технологических дней, где мы, наоборот, заранее отбираем эти технологии, проводим заочную экспертизу, и на полях форума уже происходит защита этой технологи. То есть это такой день синих воротничков. Инженерный состав компаний выберет для себя именно этот день. В этом и был замысел", – прокомментировал Александр Сакевич.

С самого утра на форуме проходили переговоры. Многие участники уже получили практический результат. Например, компания "Промнефтькомплект" презентовала алюминиево-магниевые сплавы и растворимые пакер-пробки.

"День технологий, в первую очередь, это коммуникация с заказчиками. Мы приехали себя показать, какие-то новые технологии у наших заказчиков посмотреть и предложить общее решение. На данный момент наша компания занимается растворимыми материалами, мы их и предлагаем. Сегодня провели переговоры с тремя крупными производителями", – рассказал учредитель компании "Промнефтькомплект" Максим Хмыров.

Компания "Платинус" представила потенциальным партнерам сразу несколько продуктов: микроцемент для ремонта нефтегазовых скважин и 3D-печать бетоном.

"Мы предлагаем микроцементы для нефтегазовой отрасли, в строительной сфере тоже могут применяться, например, для строительства промысловых дорог в условиях Арктики, а также представили технологию 3D-печати бетоном. Сегодня встреча была с компаниями "Газпром нефть", еще планируется несколько встреч с "Лукойлом", с партнерами из Узбекистана и Казахстана. Я думаю, что это необходимая часть встреч, и она, в конечном счете, приносит результат", – поделился генеральный директор ООО "Платинус" Дмитрий Галиос.

В программу мероприятий одного дня вошли технологические дни, биржи контактов, дни поставщика, круглые столы. Также состоялись сессии, посвященные обустройству месторождений, разработке трудноизвлекаемых запасов, бурению и заканчиванию скважин, гидроразрыву пласта, исследованиям горизонтальных скважин. На участие в технологических днях в этом году поступило 270 заявок, из них 56 проектов детально рассмотрены специалистами компаний-недропользователей.