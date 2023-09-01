Тюменцам предлагают сшить сумку-шопер в подарок бабушкам и дедушкам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Изготовить сумку-шопер для пожилых людей предлагают жителям Тюменской области в ходе марафона "Мы вас любим". Он проходит в рамках акции "Пусть осень жизни будет золотой", сообщает региональный центр активного долголетия.

Присоединиться к пошиву можно до конца сентября. При этом можно использовать различные материалы и техники, чтобы придать изделиям уникальный вид.

Пошаговую инструкцию по изготовлению сумки-шопера можно скачать на портале "Старшее поколение" в разделе "Пусть осень жизни будет золотой" по ссылке. Готовые изделия принимаются до 30 сентября в Тюмени по адресу ул. Карла Маркса, 123, кабинет № 4, в муниципальных районах — в центрах социального обслуживания населения.