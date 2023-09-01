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В Иртыш выпустили более 158 тысяч мальков сибирского осетра

Общество, 17:34 20 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 158 тыс. мальков сибирского осетра выпустили в реку Иртыш, протекающую по территории Тюменской области. Зарыбление провела нефтегазодобывающая компания в рамках выполнения компенсационных мероприятий, сообщает федеральное управление Росрыболовства.

Контролировали выпуск молоди краснокнижной рыбы комиссия сотрудников Нижнеобского терруправления ведомства, специалисты тобольского рыбопитомника Тюменского филиала ВНИРО.

Отметим, что компенсационные мероприятия обязаны выполнять предприятия, которые наносят своей хозяйственной деятельностью ущерб водным биоресурсам и среде их обитания. Проекты работ согласовывает Росрыболовство.

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# зарыбление , река Иртыш , сибирский осетр

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