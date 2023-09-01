Тюменские эксперты: перепады уровня воды в Туре – цикличный природный процесс

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

На 40 сантиметров повысился уровень воды в реке Туре за последнюю неделю с 14 по 21 сентября. Говорить о необычном обмелении и рисках, связанных с этим, не приходится, считают тюменские специалисты и ученые всех уровней.

Мнения экспертов по данному вопросу собрали корреспонденты информационного агентства "Тюменская линия".

Река Тура – приток Тобола длиной 1 тыс. 30 км, из которых 260 км она протекает по Тюменской области, большую часть пути проходит по Свердловскому региону. Берет начало на восточном склоне среднего Урала в 5 км от горы Подпора, а среднее и нижнее течение проходит по равнинным местам.

Относится к бассейнам рек Тобола - Иртыша - Оби и Карского моря.

Тура является одним из источников забора воды для водоснабжения Тюмени, хозяйственных и промышленных объектов города.

По данным на 21.09.2023

Росводоканал: качество воды в Туре остается хорошим

Очистные сооружения Метелевского водозабора в Тюмени способны работать в условиях мелководья, а наблюдаемый сегодня уровень Туры не является для них сложным, пояснили специалисты "Росводоканал Тюмень". Кроме того, на случай снижения уровня воды в Туре в организации смонтировали дополнительные сооружения.

По словам руководителя пресс-службы "Росводоканал Тюмень" Ирины Айдановой, качество воды, несмотря на мелководье водной артерии областного центра, остается стабильно хорошим.

"Мониторинг состояния и качества воды позволяет технологам анализировать показатели и корректировать при необходимости методику очистки", - добавила она.

Росводоканал Тюмень: мнение о том, что качество воды в Туре осенью ухудшится, – ошибочно

В 2022 году в Туре наблюдались примерно такие же уровни воды, однако это не привело к ухудшению качества поступающего в дома горожан ресурса, отметил начальник цеха сооружений водоподготовки "Росводоканал Тюмень" Константин Сливченков.

"На потребителях это никак не сказывается и не скажется. Ведь кроме речного водозабора у Тюмени есть Велижанские сооружения, подающие в город воду из подземного источника. Мнение же о том, что Тура может пересохнуть окончательно – ошибочно", - подчеркнул он.

Эксперт акцентировал внимание на цикличности явления и рассказал, что в ближайшее время можно ожидать полноводье реки. Он отметил, что в 2023 году с нехваткой воды столкнулись все водозаборы Обь-Иртышского бассейна.

Доктор медицинских наук: обмеление Туры не может вызвать инфекционных заболеваний

Появление каких-либо инфекционных заболеваний никак нельзя связывать с обмелением Туры. В дома тюменцев вода поступает через несколько ступеней очистки.

Такую точку зрения высказал доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского медицинского университета Александр Марченко.

"В связи с обмелением реки может иметь место повышение концентрации растворенных в воде макро- и микроэлементов. Но это качество воды исходное, а тюменцам вода поступает через очистные сооружения, где она проходит очистку, обеззараживание. Поэтому изначально связывать появление каких-либо массовых заболеваний с обмелением Туры нельзя. Нет никакой опасности", - заверил профессор Марченко.

Врач-инфекционист: воду нужно пить из централизованных источников

Доцент кафедры инфекционных болезней, аллергологии и иммунологии Тюменского медицинского университета, врач-инфекционист Мария Антонова напомнила жителям Тюмени о том, что вода, которая льется из кранов, проходит тщательную очистку от микроорганизмов и токсичных веществ на водоканале.

"При этом людям нужно помнить о том, что нельзя использовать для питья воду из нецентрализованных источников, которая не прошла физическую или химическую обработку", - сказала Мария Антонова.

Ученый института водных проблем РАН: за Уралом водоносность рек будет расти

"Все варианты долгосрочных климатических прогнозов сходятся на том, что за Уралом и на Дальнем Востоке водоносность рек будет расти", - сказал научный руководитель Института водных проблем РАН, бывший министр природных ресурсов и экологии РФ, член-корреспондент РАН Виктор Данилов-Данильян.

И добавил, что все варианты долгосрочных климатических прогнозов сходятся на том, что это произойдет в течение 30-60 лет.

Академик РАН: обмеление рек – это временное явление

С предыдущим экспертом согласен академик РАН, руководитель научного направления Института криосферы Земли Тюменского научного центра СО РАН Владимир Мельников, который отмечает, что уменьшение количества воды в Туре и других реках не должно вызывать особенной тревоги, поскольку это временное явление.

"Реки не пересохнут, это временное аномальное явление, которое связано с переходом планеты в период холодного цикла. Он начался в 2020 году", – сказал ученый.

Профессор ГАУ Северного Зауралья: то топит, то мелеет - это цикличность

Циклов водности в Обском бассейне много. Они бывают 2-3-летние, 5-7-летние, некоторые длятся десятки лет, какие-то, связанные с уровнем грунтовых вод, - вековые. Об этом рассказал профессор кафедры водных биоресурсов и аквакультуры ГАУ Северного Зауралья Александр Литвиненко.

"Максимальное наслоение циклов один на другой вызывает либо максимальное снижение, либо подъем уровня воды. В 1979 году циклы сошлись в максимальной фазе, затопило всю Зареку. В нынешнем году, видимо, в минимальной. В минимальной же фазе уровень грунтовых вод, и уровень осадков. Подобное наслоение привело к такому результату", - пояснил он.

Профессор резюмировал, что нужно просто подождать, поводов для беспокойства нет.