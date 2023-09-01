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Компания "Талату" из Санкт-Петербурга вошла в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер"

Экономика, 16:05 20 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "Талату" из Санкт-Петербурга вошла в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" во время работы XX Промышленно-энергетического форума TNF. Компания является лидером по производству лакокрасочных материалов архитектурно-строительного сегмента, промышленных жидких и порошковых покрытий для различных типов поверхностей.

Тюменская область – большой промышленный регион, насыщенный заказчиками различного уровня и потенциала для нашего бизнеса, рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" руководитель направления развития бизнеса компании "Талату" Александр Яковлев.

"Мы подписали дорожную карту с Нефтегазовым кластером, благодарны за возможность развития бизнеса в регионе. Для начала мы будем поддерживать наши продажи, работать со специалистами производств, которые будут применять наши материалы", - пояснил он.

ООО "Талату" работает с тюменскими компаниями более 10 лет. По словам Александра Яковлева, Тюменская область интересна наличием большого числа производств.

Ряд дорожных карт с производственными и сервисными предприятиями Тюменской области и других регионов подписала Ассоциация "Нефтегазовый кластер" на полях TNF. Компании, которые откроют производство на территории юга Тюменской области, получат право воспользоваться промышленным кешбэком.

Всего в ассоциацию входят 135 компаний из 21 региона, до конца 2023 года их будет 150.

Анжела Лебедева

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# TNF , нефтегазовый кластер

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