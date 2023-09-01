Тюменцы узнают о безопасном использовании безналичных платежей онлайн

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Осенняя сессия онлайн-занятий по финансовой грамотности для старшего поколения стартовала 21 сентября. Среди наиболее востребованных тем — безопасное использование безналичных платежей. Слушатели узнают, как дистанционно оплачивать услуги ЖКХ, делать переводы в банковском приложении и о других удобных онлайн-сервисах, сообщает Центробанк РФ.

В программу включены и традиционные занятия из предыдущих сессий. Лекторы из Банка России расскажут об актуальных мошеннических схемах и о том, как от них защищаться, что нужно знать, чтобы избежать ошибок при выборе банковского вклада и как правильно вести личный финансовый план. Такие уроки помогут людям зрелого возраста сформировать полезные навыки и чувствовать себя увереннее в различных ситуациях, связанных с финансами.

Всего запланировано 174 вебинара, во время которых у участников будет возможность в прямом эфире задать вопросы специалистам.