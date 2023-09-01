Клуб семейного экотуризма планируют организовать в поселке Демьянка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивать экологический туризм в формате семейного клуба планируют при детском саде "Тополек" в поселке Демьянка Уватского района. Инициатива претендует на грант конкурса "Среда возможностей" Фонда Тимченко.

В планах — организовывать семейные походы, узнавать новое об экологии, родном крае. Как отмечает заведующая детским садом Ирина Гришмановская, на территории детсада хотят создать специально оборудованную площадку, где участников будут учить бережному отношению к природе.

Педагоги вместе с заведующей разработают программу, в которой будут как теоретические, так и практические занятия по формированию здорового образа жизни и приобретению навыков туризма. А практика пройдет в рекреационных зонах поселка.

Цель конкурса "Среда возможностей" это поиск и поддержка комплексных долгосрочных проектов, улучшающих существующие и создающих новые возможности для детей и подростков на малых территориях с населением до 50 тысяч человек. Подать заявку можно до 24 сентября.