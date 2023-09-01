  • 20 сентября 202320.09.2023среда
  • USD96,2236
    EUR102,9211
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Клуб семейного экотуризма планируют организовать в поселке Демьянка

Общество, 20:22 20 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Развивать экологический туризм в формате семейного клуба планируют при детском саде "Тополек" в поселке Демьянка Уватского района. Инициатива претендует на грант конкурса "Среда возможностей" Фонда Тимченко.

В планах — организовывать семейные походы, узнавать новое об экологии, родном крае. Как отмечает заведующая детским садом Ирина Гришмановская, на территории детсада хотят создать специально оборудованную площадку, где участников будут учить бережному отношению к природе.

Педагоги вместе с заведующей разработают программу, в которой будут как теоретические, так и практические занятия по формированию здорового образа жизни и приобретению навыков туризма. А практика пройдет в рекреационных зонах поселка.

Цель конкурса "Среда возможностей" это поиск и поддержка комплексных долгосрочных проектов, улучшающих существующие и создающих новые возможности для детей и подростков на малых территориях с населением до 50 тысяч человек. Подать заявку можно до 24 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# гранты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 20.09.2023Клуб семейного экотуризма планируют организовать в поселке Демьянка
19:22 20.09.2023Экспортный потенциал ИТ-технологий российских разработчиков обсудили на форуме TNF
18:30 20.09.2023Компании из Узбекистана и Китая стали участниками Дня поставщика иностранных партнеров на форуме TNF
17:56 20.09.202321 сентября - события дня