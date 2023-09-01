  • 21 сентября 202321.09.2023четверг
  • USD96,6172
    EUR103,3699
  • В Тюмени 19..21 С 7 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Самую длинную улицу Тюменского района отремонтируют к середине октября

Экономика, 12:46 21 сентября 2023

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

2 км дороги по ул. Касьянова ремонтируют в с. Онохино Тюменского района. Она является самой протяженной. Обустройство началось еще в прошлом году. Здесь проложили тротуар, а в текущий сезон подрядная организация исправляет профиль дорожного полотна, уплотняет щебень и делает съезды к домам. Асфальтобетон будет уложен по всей дороге, сообщает пресс-служба главы района.

"Эта улица – история нашего села, и ее обновление – большой подарок к 400-летию Онохино", - рассказала член Общественной палаты Тюменского района Мария Аржиловская.

пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Полностью завершить дорожные работы на ул. Касьяновой подрядчик планирует до середины октября.

В 2023 году в Тюменском районе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 49 километров дорог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# национальный проект Безопасные и качественные дороги , ремонт дороги , Тюменский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:08 21.09.202356 % урожая зерновых и зернобобовых убрали аграрии Ишимского района
12:46 21.09.2023Самую длинную улицу Тюменского района отремонтируют к середине октября
12:02 21.09.2023В Тюменской области первый купольный отель откроют в октябре
11:51 21.09.2023Более 113 тысяч договоров долевого участия зарегистрировали в Тюменской области за пять лет