Самую длинную улицу Тюменского района отремонтируют к середине октября

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

2 км дороги по ул. Касьянова ремонтируют в с. Онохино Тюменского района. Она является самой протяженной. Обустройство началось еще в прошлом году. Здесь проложили тротуар, а в текущий сезон подрядная организация исправляет профиль дорожного полотна, уплотняет щебень и делает съезды к домам. Асфальтобетон будет уложен по всей дороге, сообщает пресс-служба главы района.

"Эта улица – история нашего села, и ее обновление – большой подарок к 400-летию Онохино", - рассказала член Общественной палаты Тюменского района Мария Аржиловская.

| Фото: пресс-служба главы Тюменского района | Фото: пресс-служба главы Тюменского района

Полностью завершить дорожные работы на ул. Касьяновой подрядчик планирует до середины октября.

В 2023 году в Тюменском районе по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют 49 километров дорог.